Lokale polityk moat oantrekliker: "In gemiddelde ried is sá sliepferwekkend"

It is neffens him net allinne yn de opkomst te sjen, mar it is ek fysyk sichtber op de publike tribune. "Dêr sitte altyd de usual suspects. Minsken moatte just tinke: leuk, in debat, dêr gean ik ris hinne. Want it rekket myn doarpshûs, fuotbalklup of feriening."

Romke de Jong sit op dit stuit foar D66 yn de Twadde Keamer, mar hat yn it ferline sa'n acht jier riedslid west. Hy ûnderstreket it pleit fan Brouwer en Roskam. "Ik meitsje my soargen oft it wurk wol oantreklik bliuwt. Fan dy aaklik lange gearkomsten, in soad op 'en paad, in lege fergoeding foar it riedswurk: dat makket it net oantreklik."