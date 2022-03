Teäterstik fan Bouke Oldenhof earet fergetten dûmny Balthasar Bekker

Toanielskriuwer Bouke Oldenhof dûkte foar it muzykteäterstik Balthasar yn it libben fan de 17e-iuwse Fryske dûmny Balthasar Bekker. It wie in tiid mei hekseferfolgingen, wêryn't de duvel in soad macht hie. Balthasar stried tsjin dit byleauwe.