Oanlissteger Marchjepôle stie yn 'e brân: skerms ynset tsjin fersmoarging

De brânwacht fan Ychten hat mei in blusboat fan de brânwacht fan Langwar it fjoer ûnder kontrôle krigen. De reekwolken fan de brân wiene fan fier ôf oer de mar te sjen.

Fersmoarging

Komposyt is opboud út ferskate komponinten, lykas keunststoffen. Troch de brân kaam dit yn it wetter telâne, dat soarge foar fersmoarging yn de mar.

De brânwachtpost fan Snits hat holpen om de baai fan Marchjepôle ôf te sluten mei oanjeskerms, sa't it komposyt net fierder driuwe koe.

Oer hoe't de brân ûntstean is, hat de brânwacht neat bekend makke. Marchjepôle is in eilân mei in strân en oanlisplakken, dat in soad troch rekreanten brûkt wurdt.