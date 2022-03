Syljacht sonken by Skylge: KNRM set rêdingsaksje op foar lju oan board

De fjouwer minsken sieten op in rêdingsflot. It Kustwachtsintrum hat fuort rêdingsboaten fan de KNRM en in SAR-helikopter (Search and rescue) oproppen. De rêdingsboat Frans Hogewind hat de lju nei de fêste wâl brocht.

Dêr stie út foarsoarch ambulânsepersoniel klear om de minsken op te fangen. De syk- en rêdingsaksje is dêrmei ta in ein brocht.