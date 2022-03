Cambuur ferliest wer: "Iedereen zegt dat we veilig zijn, maar we hebben nog wat punten nodig"

"Het is een terugkerend iets", seit Bosschaart. "We trainen erop, je legt alles uit, je laat alles zien. Maar het gebeurt ons te vaak."

Manlikens

Bosschaart fûn dat Cambuur de wedstriid fierder ûnder kontrôle hie. "Voetballend gezien hadden we geen moeite. Ik denk dat Go Ahead Eagles er niet doorheen kwam. Zij zijn alleen echt gevaarlijk geworden uit stilstaande momenten."

Cambuur moat dus oefenje bliuwe op frije trapen en hoekskoppen, miskien ek wol mei in oare taktyk. "Misschien toch een andere manier van dekken, maar het komt ook uit jezelf, een stukje mannelijkheid. Dat heb ik bij Go Ahead Eagles wel gezien, bij ons niet."

De Ljouwerters pakke dus wer gjin punten. Bosschaart makket him soargen. "Iedereen zegt dat we nagenoeg veilig zijn. Als je zo gaat denken, dan gaat het seizoen als een nachtkaars uit. Wij hebben nu 33 punten, dat gaat niet genoeg zijn. Ik denk dat we er nog wel drie of vier nodig hebben."

"Je moet je afspraken nakomen"

Ek by ferdigener Doke Schmidt kaam de stoom út de earen. "Ik word er gek van. Wij bespreken voor de wedstrijd de mandekking. Iedereen heeft een mannetje en als iemand niet met zijn mannetje meeloopt, dan kan hij hem zo inkoppen."