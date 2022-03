LDODK ferliest fan DVO, mar hat noch wol lytse kâns op top-4

De earste helte gie yn it begjin aardich lykop, mar geandewei pakte DVO it inisjatyf. Benammen Annelie de Korte spile in sterke wedstriid foar de ploech út Bennekom. DVO pakte in gatsje fan trije punten (8-5).

LDODK toande lykwols karakter en kaam wer op likense hichte, mar it slagge de ploech fan De Gordyk net om it lykwicht lang te behâlden. By it skoft wie it 17-13.

Gatsje net mear ticht

Yn de twadde helte die LDODK der alles oan om werom te kommen yn de wedstriid, mar DVO stie hieltyd oan de goeie kant fan de skoare. De ploech fan De Gordyk besocht noch in alles-of-neattaktyk, mar krige it gatsje net mear ticht: 27-24.

Top-4 noch mooglik

Nettsjinsteande it ferlies makket LDODK noch hieltyd kâns op dielnimming oan de play-offs foar it kampioenskip. De Gordyksters binne dan wol bot ôfhinklik fan oare teams.

De wedstriid tusken DOS'46 en KZ fan tiisdei is krúsjaal. As KZ dat duel wint, is LDODK útskeakele. Wint DOS'46, dan makket LDODK noch kâns. De ploech fan De Gordyk moat dan yn de lêste spylronde winne fan DOS'46 en DVO moat winne fan KZ.