Fryske amateurklups winne net, allinne Harkemase Boys hellet in punt

It bleaun oant de ein spannend. De Snitsers sochten de lykmakker, mar koene de goal net mear fine. Dêr't ONS net skoare koe, die Flevo Boys dat wol. Timon Rorije ferdûbele de marzje foar de ploech út Emmeloord: 2-0.

Yn de slotfaze waard ONS-middenfjilder Wesley Tankink noch fan it fjild stjoerd mei syn twadde giele kaart. Foar de skoare makke it neat út. It bleaun by 2-0. De Snitsers bliuwe fjirtjinde mei 15 punten.

Bûtenpost kânsleas

Bûtenpost hat kânsleas ferlern fan RKAV Volendam. By it skoft wie it noch 0-0, yn de twadde helte skoarden de Volendammers fjouwer kear. Einstân: 4-0. Bûtenpost stiet njoggende yn de haadklasse mei 21 punten.