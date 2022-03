Dream foar Mac-Intosch: ynternasjonal wurde op je 32ste

Sneon spilet Cambuur tsjin Go Ahead Eagles. Mac-Intosch sil de ferdigening foarmje mei Marco Tol om't Erik Schouten net hielendal fit is. Tol rammelet al langer op de doar by de Ljouwerters, sjocht ek Mac-Intosch: "Marco Tol is een hele goede speler. Hij is goed aan de bal en is snel. Vanaf het begin van het seizoen weet je dat er concurrentie is en dat haalt het beste in je naar boven."

Mac-Intosch ferwachtet in lestige wedstriid tsjin Go Ahead. De ploech út Deventer spilet yn in 5-3-2-formaasje. De Ljouwerters hawwe it dêr wolris dreech mei hân. "Wij hebben er niet alleen problemen mee, ze hebben ook van Ajax gewonnen."