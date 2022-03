Ljouwerter escape room moat it stigma oer dakleazen weiwurkje

Dielnimmers krije in fiktive kasus dy't oerienkomt mei de situaasje dy't klïnten fan Wender geregeld tsjinkomme of tsjinkaam binne. It lit sjen wat in dak- of thúsleaze allegear dwaan moat om stabiliteit en feiligens te finen, en hoe't sy wer in eigen hûs krije kinne.

Stigma weiwurkje

"We wilden heel graag het stigma over dak- en thuislozen verkleinen. Mensen hebben vaak een specifiek beeld van mensen die 'op straat leven'. Met deze escape room laten we zien wat de doelgroep ervaart en waar wij bij Wender dagelijks mee bezig zijn", fertelt Monica Behage fan Wender.

Behage is ien fan de minsken dy't de escape room betocht en ûntwikkele hat.