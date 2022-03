FIDEO: In grutte ûle jout grienôffal werom oan de Ljouwerter natuer

It is in bysûnder gesicht oan de Anne Vondelingwei yn Ljouwert: in grutte ûle fan grienôffal ferriizget op in stik lân. It giet om in projekt fan Jan Wester, dy't by de bûtentsjinst fan de gemeente Ljouwert wurket. De ekobulte is bedoeld om in kringloop te meitsjen: mei de ûle wurde goed 120 frachtweinen grienôffal weromjûn oan de natuer.