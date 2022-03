Oare foarkarssitten troch stimteldebakel Smellingerlân

It smiet argewaasje by it CDA op, de winner fan de ferkiezingen yn Smellingerlân. It hat te krijen mei dat takennen fan de foarkarsstimmen.

De gemeente ferklearre earst dat twa riedsleden fan ChristenUnie en D66 mei foarkarstimmen yn de ried kamen. Letter die lykwols bliken dat ek twa oare kandidaten mear stimmen hiene as de foarkarsdrompel.

Knoffelich proses

Foarsitter Tsjebbe van der Meer fan it CDA yn Smellingerlân: "It proses is knoffelich. Dat is spitich, dat heart net sa. Ik wit net wat der krekt misgien is, moandei is der in gearkomste mei de gemeente. Ik haw betrouwen yn it amtlik apparaat, dêr sitte kundige en belutsen minsken. Tagelyk, it tellen bliuwt minskenwurk. En minsken meitsje flaters."

Dat betsjut yn it gefal fan it CDA dat de nûmer twa op de list, Sjouke Rypma fan Drachten, bûten de boat falt. Syn plak wurdt ynnommen troch Eeuwe van der Velde fan Nyegea, want dy hie folle mear foarkarstimmen.

By it CDA hawwe se alle betrouwen yn Van der Velde, mar it is pynlik foar de nûmer twa: earst krije je te hearren dat je riedslid binne en in pear oeren letter docht bliken dat je net keazen binne.