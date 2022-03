Boer leit út frustraasje deade skiep by de dyk: 'Hoera de wolf is terug'

It is de earste kear dat it Terpstra oerkomt, al hawwe syn buorlju der earder wol fan te lijen hân. Neffens Stichting Wolvenhek Fryslân soe der dit jier al 35 skiep troch in wolf deabiten wêze, mar it is net yn alle gefallen bewiisd dat it echt om in wolf giet.

Deade skiep en buorden njonken de dyk

Ut frustraasje lei er de skiep yn it sicht, mei twa buorden dernjonken. Op de iene: 'Hoera de wolf is terug.' "Dat fine de ynstânsjes moai dy't foar de natuer binne. Sy sizze: de bisten moatte út de hokken wei, want dat is bistfreonlik. Je sjogge wat der bart as wy se allegearre nei bûten jeie."

Op it oare boerd stiet: 'Met dank aan FNP.' Want dy politike partij is 'pro wolf', seit Terpstra.