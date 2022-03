Yn de FryslânDOK Formula de Vries folgje makkers Wilfried Bijma en Arjen de Boer de jongesdream fan Nyck de Vries. Yntusken wennet Nyck yn Monaco en fljocht er sa'n 130 kear yn it jier de wrâld oer om wedstriden te racen foar ferskate raceteams.

Toto Wolff en Lewis Hamilton

By alle suksessen hat er noch ien grutte winsk: in stuoltsje yn de Formule 1, krekt as Max Verstappen. Nyck is op dit stuit reserverider foar Mercedes, mei as baas Toto Wolff en it team fan de wrâldferneamde koereur Lewis Hamilton.