Nannewiid by Aldehaske nei alle gedachten yn 2023 baggere: "De aanhouder wint"

Yn 'e mande mei provinsje Fryslân en Steatsboskbehear is it wetterskip dwaande om in subsydzje oan te freegjen. Yn de hjerst wurdt dy yntsjinne by it Europeesk lânboufûns foar Plattelânsûntwikkeling. As dy takend wurdt, soe it yn 2023 trochgean kinne.

Fan 21 maart ôf sille der mjittingen dien wurde op it wetter, fan in boat ôf. De dikte fan de slyklaach wurdt metten en Wetterskip Fryslân nimt meunsters.

It wetter is oanwiisd as in plasse dêr't de doelen fan de 'Europese Kaderrichtlijn Water' helle wurde moatte. Dat betsjut dat it wetter uterlik yn 2027 skjin wêze moat.

"De aanhouder wint"

Wetterskip Fryslân sil fierder yn petear mei alle belanghawwers, wêrûnder ek Stichting Nannewiid. Dy is bliid mei it nijs. "De aanhouder wint. De eerste grote stap", sa ferklearje sy.