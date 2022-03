De Vries (FNP) oer formaasje yn de Fryske Marren: "Sjen oft der noch âld sear sit"

Sy soe fan de oare partijen wol hearre wolle dat der betrouwen is yn de FNP. "Wy wolle wol graach hearre fan de oare partijen dy't ús doe sitte litten hawwe, dat sy ús wol betrouber fine, mar dat se ús op it dossier sânwinning net betrouber fûnen."

Betrouwen, dêr draait it om

De Vries fynt it dan ek goed dat der de kommende tiid praat wurde sil. "Ik tink dat wat er út de petearen mei Willemsma wei komt hiel wichtich is. Wy moatte wol foarút sjen. De Fryske Marren is in prachtige gemeente, dy't in kolleezje fertsjinnet dy't foar de gemeente troch it fjoer giet."

Oft de FNP diel útmeitsje sil fan dat kolleezje, is lykwols noch net wis. "Ik wit wol dat ús partij nea foar de sânwinning stimme sil", seit De Vries. De partij bliuwt dêrmei by it stânpunt dat yn 2019 late ta it fallen fan it kolleezje.