Oekraynske bern yn Langwar nei doarpsskoalle: "Se kinne hjir gewoan hinne rinne"

"Wy hawwe frijwilligers út it doarp frege oft se ús assistearje wolle", seit Krikke, "Dat binne pensjonearre juffen en masters. Dat woene se wol en sa binne we ôfrûne woansdei mei it ûnderwiis begûn. De bern krije hjoed bygelyks topografy en Nederlânske les."

Soad stipe

De flechtlingen krije yn en bûten de skoalle om in soad stipe út it doarp. Krikke: "Tongersdeitejûn hiene we in gearkomste, dêr kamen 25 minsken op ôf. It is hertferwaarmjend om te sjen mei watfoar ideeën minsken komme. Tink bygelyks oan in boadskippeservice of autoritsjes."

"Ik tink dat it ek komt út it ferline. Oant tritich jier lyn hawwe wy hjir in asylsikerssintrum hân. Dêr koene ynwenners fan Langwar op ôfkomme om te helpen. Minsken út it doarp hawwe oant op de dei fan hjoed noch kontakt mei dy minsken. It idee libbet hiel bot dat we dat no noch in kear dwaan kinne", seit Krikke.