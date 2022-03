Hearrenfean wol negative spiraal no trochbrekke: "Dit doet veel met ons"

Yn de ôfrûne tiid hat sc Hearrenfean net goed prestearre, konkludearret Bakker. "Als je zo lang in een neerwaartse spiraal zit, zo vaak verloren hebt en zo veel negativiteit over je heen hebt gehad, dan is dit wel heel lekker."

Negative spiraal trochbrekke

Want dy druk hat de ploech wol fernaam. "Als je overal leest en hoort 'Heerenveen is drama', 'Heerenveen gaat degraderen' en 'Heerenveen is slecht', dan doet dat wel iets met je. Maar het is wel aan ons om het tegendeel te bewijzen."

By de earste goal folge dêrom al ûntlading, jout Bakker oan. "Dat was juichen. Gelukkig konden we het goed doorbouwen. Jammer genoeg wel een goal tegen, maar gelukkig maak ik weer de 2-0. Gelukkig kon ik hem binnentikken, dat was niet zo moeilijk. Dit doet veel met ons. Ook met het publiek. We hadden een gevoel van onoverwinnelijkheid. We gaven weinig weg. Het kan altijd beter, maar dit geeft goede hoop."