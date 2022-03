Ried yn mei foarkarstimmen: it slagge Youssef (GroenLinks) en Zijlstra (CDA)

In oare opfallende gemeente is Waadhoeke. Dêr komme seis minsken mei foarkarstimmen yn de ried. Ien fan har is Jan Jochum Zijlstra, de nûmer 10. Syn partij, it CDA, ferlear twa sitten. "Ik kom sels fan Dronryp en sjoch dat dêr in soad minsken op my stimd ha. It liket der sa op dat minsken hiel lokaal stimd ha."

Op dizze freed sit de folsleine CDA-fraksje fan Waadhoeke byinoar yn Boksum. Dêr binne se nei de nederlaach dwaande mei de takomst, seit Zijlstra: "We moatte as fraksje mei-inoar yn 'e kunde komme en dan sjen wat we berikke kinne de kommende fjouwer jier. We sjogge no foarút."