Aris Ljouwert ferliest thúsduel tsjin Phoenix Brussels

Fan it begjin fan de wedstriid ôf hie Aris it dreech tsjin de Belgen. Al nei tsien minuten stiene de Ljouwerters op in 18-8 efterstân. Phoenix Brussels wie dúdlik te sterk foar de Aris. By it skoft stie de stân op 38-23 foar de Belgen.

Ek yn de rest fan de wedstriid koe Aris net it ferskil meitsje. De Ljouwerters begûnen it lêste kwart sels mei in efterstân fan 20 punten. Se kamen noch wol wat werom yn de slotfaze, mar de winst gie úteinlik dochs nei Phoenix Brussels.

Elite Silver

De wedstriid tsjin de Belgen wie de tredde wedstriid fan de Elite Silver yn de BNXT League. De seis ûnderste Nederlânske teams út de Nêderlânske kompetysje en de ûnderste fiif út de Belgyske kompetysje spylje tsjin inoar om in plakje yn de play-offs.