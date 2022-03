Van Wijnen set yn twadde helte 2022 útein mei wenningen út huzefabryk

Troch de krapte op de wenningmerk ferwachtet Van Wijnen dat der fluch mear huzen by komme moatte en der foarearst genôch wurk is. Wol is der noed oer de hieltyd djoerdere boumaterialen en de oarloch tusken Ruslân en Oekraïne. Dat rekket bygelyks ek de beskikberens fan hout.

It bliuwt foar de huzebouwer ek dreech om genôch meiwurkers te finen yn de technyksektor.