Twilling fan Aldehaske krijt foar de twadde kear it Sulveren Polske:

De broerkes blike beide talintearre sikers te wêzen. Neidat Menno foarich jier as earste it aai fûn, wie it no Niko dy't as earste mei it aai oankaam. "We rûnen gewoan troch it lân en hienen dat nestje earder fûn. Doe lei der gjin aai. Doe hawwe wy der in stokje by set. De dei dernei lei der in aai", seit Niko.

Wêr't it Polske earst ferdield wurde moast op de sliepkeamers fan Niko en Menno hawwe se no beiden in eigen. De deputearre hie dêrneist it finerslean ferdûbele fan fyftjin nei tritich euro. "Om't it sa bysûnder is dat se it foar de twadde kear as earste fine", seit Hoogland.