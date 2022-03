Amelân slacht needgjalp om personielstekoart: 'Groter probleem dan ooit tevoren'

Wentebou soe de oplossing foar it probleem wêze kinne, mar sa simpel is dat net. Amelân is ferneamd om de rêst en de natuer, dêrom is nijbou in drege puzel. De Amelanners wolle harren rêst hâlde kinne. Boppedat soe de drokte mooglik foar in delgong yn toerisme soargje kinne.

Sels apparteminten bouwe

De gemeente hat der al jierren gedoch oer, om dy reden binne der hieltyd mear ûndernimmers dy't sels in oplossing sykje. "Ik had de mensen eerst over de vloer, maar die rek is er op een gegeven moment wel uit", seit Roland Jeelof. Hy is eigener fan in supermerk yn Nes en hat dêr ferline jier nije apparteminten by boud.

De apparteminten binne allinnich foar syn wurknimmers. It is in grutte ynvestearring dy't net gau werom fertsjinnet, de apparteminten binne mar de helte fan it jier beset.

"Wij hebben gelukkig de luxe gehad om de appartementen te bouwen, maar dat is niet voor elke ondernemer het geval. Er zal dus gebouwd moeten worden door de gemeente", fynt ek Jeelof: "Al wordt dat een moeilijk iets."