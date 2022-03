Breij yn de spits by Cambuur, dat nei Uldrikis ek Boere lang kwyt is

Neist de beide spitsen binne der noch mear spilers net by Cambuur. Keeper Sonny Stevens is al langer út de rûlaasje. Dêrneist binne Jhondly van der Meer en Jasper ter Heide siik.

Gjin Schouten

En dan is der noch oanfierder Erik Schouten. Dy is neffens Bosschaart 'niet honderd procent fit' en ûntbrekt tsjin Go Ahead Eagles. It sintrale duo sil foarme wurde troch Marco Tol en Calvin Mac-Intosch, dy't werom komt fan in skorsing.

Haadsponsor bliuwt

Bûten it fjild koe de klup wol posityf nijs melde. It kontrakt mei haadsponsor Dijkstra Draisma is nammentlik mei in jier ferlinge. Dêrtroch stiet de namme fan it boubedriuw folgjend seizoen foar it 13e jier op rige op it shirt fan Cambuur.