Earste ljipaaien fan Waadhoeke, Ljouwert en Noardeast-Fryslân ek fûn

It earste ljipaai yn Waadhoeke waard fûn troch de 58-jierrige Dick van Dijk fan Stiens. Hy ûntduts in nêst by Menaam, dêr't er alle dagen del fytst hinne en werom nei it wurk.

Hy seach al in 'sijke' fleanen en dat baarnde him yn. Nei in pear kear sykje slagge it him om it nêst te finen, hoewol't de fûgel wol in eintsje fan it nêst ôf siet.