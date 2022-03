FNV oer sluting molkpoeierfabryk: "Vooral voor werknemers vervelend"

Troch de sluting geane 55 banen ferlern, melde it suvelbedriuw. Neffens Ron Vos fan FNV siet de reorganisaasje deroan te kommen, om't it rendemint hieltyd mear ûnder druk kaam te stean. "We zien bij FrieslandCampina dat er al langer gereorganiseerd wordt om de winstgevendheid te vergroten."

Needsaak

"Als je naar de periode 2008-2013 kijkt, zie je dat het goed gaat, dat de omzet per werknemer toeneemt, en in de periode 2014-2021 dat die omzet afneemt. Je ziet wel dat er noodzaak is om winstgevender te worden", leit Vos út.

"Of het gerechtvaardigd is, zal moeten blijken uit de adviesaanvraag en de motivering daarvan." As bliken docht dat it dat net is, is de kâns grut dat de meisizzenskipsried tegearre mei it fakbûn dwerslizze sille, seit er. "Als het wel doorgaat is het vooral voor de mensen heel vervelend."

In wurdfierder fan it suvelkonsern seit dat it bedriuw him ynsette sil om de minsken oan in nij wurkplak te helpen. Vos hat betrouwen yn it proses. "We hebben bij FrieslandCampina de laatste jaren gezien dat het niet altijd, maar vaak wel is gelukt om de mensen binnen het bedrijf weer een plaats te geven."