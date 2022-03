Lytshûs iepen yn De Spitkeet, mei tank oan lear-wurktrajekt statushâlders

Mar it is bysûnder goed slagge, fynt De Vries. "Wy binne in learlingwurkplak wurden. Moarns wie der teory-oplieding en middeis folge de praktyk, troch de frijwilligers jûn. Sy hawwe holpen om de statushâlders in fak te learen. Wy krigen in moaie ûntfangstromte, sy in moaie baan."

Yn de bou

Fan de 50 minsken hawwe 22 yntusken in fêste baan yn de bou. Dat is geweldich, fynt ek kommissaris Brok. De kânsen binne grutter wurden foar de statushâlders, dy't oars in ôfstân ta de arbeidsmerk hawwe.