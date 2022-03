Hearrenfeanspiler Tibor Halilovic: "It is dreech op it stuit"

Oer de wedstriid tsjin Heracles is Halilovic posityf. "We ha yn Almelo ek wûn, dus ik tink dat we in goeie kâns ha. It wurdt net maklik."

Lêste twa kear 0-0

Om te winnen, moat der ek skoard wurde. De lêste wedstriden einigen yn 0-0 en yn de lêste twa wedstriden skoarde Hearrenfean twa kear. "It is dreech op it stuit. We moatte sjen nei de goeie dingen. Ik tink dat we wat mear kânsen krije, mar dat we gjin betrouwen hawwe om it ôf te meitsjen."

Hearrenfean krige tsjin RKC wol mear kânsen, mar se makken it net ôf. "We ha twa nije spitsen, Sarr en Van Hooijdonk. Foar harren is it net maklik. Se ha honger nei in goal. Se ha goals nedich om mear goals te meitsjen. Dan wurdt it foar oaren ek makliker om mear goals te meitsjen."