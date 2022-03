Dantumadiel trunet by provinsje oan op oanpak lekkende Sintrale As

Stielslakken lykje op stiennen en bliuwe oer as ôffal út de stielyndustry. Sy wurde as basis brûkt foar fundearring. Dizze stielslakken sitte bygelyks yn de terpen fan it keunstwurk yn de N361 oer de Strobosser Trekfeart yn Dokkum. Mar de problemen spylje by ferskate fiadukten en ôfslaggen.

Fersmoarge wetter

Der komt fersmoarge wetter út de fundearringskonstruksje fan de terpen. De pH-wearde fan it wetter is te heech, dat is net goed foar de boaiem en de natuer. Nei't it probleem konstatearre wie, is op guon plakken it wetter opfongen yn de berm of feart, om it dêrnei ôf te fieren.

De fundearring fan de dyk soarget dus foar miljeuskea en moat oanpakt wurde. Yn de gemeenteried binne der fragen oan it kolleezje steld.

Op 3 maart hat boargemaster Klaas Agricola fan Dantumadiel oerlein mei deputearre Avine Fokkens en de FUMO, dy't in rapport makke hat oer de situaasje.

Formele oanskriuwing

No hat de gemeente ek in brief stjoerd. As it nedich is, sa jout de gemeente oan, sil Dantumadiel sels mei in lêst ûnder twangsom komme. "Wy moatte formeel de ferantwurdlike oanskriuwe, dat hawwe wy dus ek dien by de provinsje", leit Agricola út. "As wy dy brief net stjoere, bliuwe wy as gemeente benefter."

De provinsje wie opdrachtjouwer mei de oanlis en hie ek it tafersjoch, seit hy. "Wy hawwe goede petearen mei de provinsje hân, sy binne no drok dwaande. Mar wy moatte de provinsje oanskriuwe. Sy moatte foar maaie mei in plan fan oanpak komme en foar 1 jannewaris 2023 moat it oplost wêze."