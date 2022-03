Soarchmeiwurkers sykje nije kollega's yn de Ontdek-de-Zorg-wike

Rinske Veenstra is ek mei op kampanje. Sy die trije jier lyn in 'walk-in' yn stee fan in speeddate by wensoarchsintrum Vegelin State op De Jouwer. "Ik kuiere by in iepen dei nei binnen. De hiele entourage spruts my sa oan, dat ik tocht: ik sil sollisitearjen."

"In moaie útdaging"

Se hat de oplieding Maatschappelijk Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) dien. Se sjocht it wurk as weardefol, ek al liket it yn de soarch faak op wurkje ûnder grutte druk. "Do krijst wurdearring foar it helpen fan minsken. Ik haw in soad wille fan myn wurk en dat ferlicht de druk. It is in moaie útdaging en ik kin it eltsenien oanriede."