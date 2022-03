Kabinet wol dûbeld safolle wynparken op Noardsee, ek fier boppe Waadeilannen

It kabinet soe miljarden ynvestearje wolle yn nije wynparken op see en it fergrienen fan yndustry, sa skriuwt it AD op basis fan meardere Haachske boarnen. Dêrfoar wurdt dus ek sjoen nei de gebieten fier boppe de eilannen.

800 wynturbinen

Om de 10 gigawatt te heljen, binne der sa'n 750 oant 800 wynturbinen nedich dy't sa'n 300 meter heech binne. De ynvestearringen fan it kabinet binne benammen nedich foar it oanlizzen fan de stroomferbiningen nei de fêste wâl en foar it omsetten fan wynenerzjy nei skjinne wetterstof, dy't opslein wurde kin.

Yndustry grien draaie litte

Der binne al wynparken op see by IJmuiden en Egmond aan Zee, en by Seelân yn oanbou. Mar om Europeeske klimaatdoelen te heljen is der mear wynstroom nedich. De nije wynturbinen soene helpe om de yndustry griener draaie te litten.

Ministerried

Ministers Rob Jetten foar Klimaat en Enerzy en Mark Harbers fan Ynfrasruktuer en Wettersteat hoopje it beslút freed yn de ministerried te nimmen. It jild dat nedich is soe út it Klimaatfûns komme kinne.

Offisjeel hat minister Jetten noch neat befêstige. Mar der moat wol foar april in beslút naam wurde, want dan moat it Nationaal Water Programma 2022-2027 nei Brussel stjoerd wurde.