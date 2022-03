Nijkommer Kleurrijk Fryske Marren klear foar koälysjeûnderhannelings

Holtrop foarme in ienmansfraksje neidat se ferline jier troch it CDA út de partij set is, fanwegen argewaasje oer inkelde rekreaasjewenten op it hiem fan Holtrop. Neidat se har as Kleurrijk Fryske Marren ferbûn hat oan de BoerBurgerBeweging, kaam der in kandidatelist mei relatyf jonge aspirant-riedsleden.

"It lanlik gemiddelde wie 57 jier. Wy sitte op 40 jier. Dêr binne we grutsk op", seit Holtrop. "We krije hjir twa jonge kandidaten by yn de ried."

Meibestjoere

Kleurrijk Fryske Marren set yn op meibestjoeren. Se binne klear foar de ûnderhannelings. "Mar de FNP is liedend", fynt Holtrop. "Dy is de grutste. Ik bin hiel benijd wat se dogge."

Neffens Holtrop hat Kleurrijk Fryske Marren in soad oerienkomsten mei de FNP. It soe dêrom mooglik wêze om mei te dwaan yn it nije kolleezje fan boargemaster en wethâlders.

"Kommunikaasje wolle sy ferbetterje, dat wolle wy ek. En eveneminten moatte ienfâldiger oanfrege wurde kinne. Sy wolle ek wenromte meitsje yn besteande gebouwen en wy wolle ek gjin feryndustryalisearring fan it lânskip mei sinnepanielen. Op in hiel soad saken komme we ticht byinoar."