Social media hawwe krêftich ynstrumint west yn ferkiezingsstriid

It docht fertuten om de onlinekampanje behoarlik oan te pakken, fynt de PvdA yn Súdwest-Fryslân en de FNP yn Noardeast-Fryslân.

Lyts budzjet

De PvdA, grutte winner yn Súdwest-Fryslân lit ús witte in lyts budzjet bestege te hawwen foar harren online kampanje. Dochs hat it wol in wêzentlik ûnderdiel west. It hat neffens listlûker Marijke Roskam bydroegen oan de oerwinning fan de PvdA. Al bliuwt it dêrnjonken ek wichtich om roazen út te dielen of om yn de lêste dagen foar de ferkiezings by minsken del te gean.

Neffens social mediasaakkundige Ronald van der Pol fan de online redaksje fan Omrop Fryslân hawwe in soad politike partijen yn Fryslân gebrûkmakke fan online kampanjes. "Wy sjogge wol dat de lanlike partijen dêr wat mear middels foar hawwe as de lokale partijen, se krije somtiden wat help út Den Haag wei."

Flochs

Yn Noardeast-Fryslân falle de flochs fan listlûker Aant-Jelle Soepboer fan de FNP op. Dy flochs wienen in bewuste kar. "Op dy wize besykje wy de minsken streekrjocht oan te sprekken. It is dan de trúk om dat op in aardige wize te dwaan," seit Soepboer. "Wy wolle ús dúdlik útsprekke oer in pear tema's. Om no te sizzen: it komt fan ús online kampanje dat wy sa grut wurden binne, dat net allinnich. Mar it helpt wol mei om dy sjen te litten."