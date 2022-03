Motor stellen, opfongen Oekraïners helpe dupearre Sterke Yerke-bouwers

It is de bedoeling dat de 'Sterke Yerke IV' yn it foarjier de Waadsee op kin. Dat bart ek, want by de stichting litte se harren net út it fjild slaan.

De Jong: "We gaan door. Dag en nacht als het moet. De nieuwe motor is inmiddels besteld. We hebben beloftes gedaan dat we met jongeren gaan varen op de Waddenzee als milieuproject. Dat moet allemaal doorgaan."