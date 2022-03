Hearrenfean mist Siem de Jong, mar Halilovic en Sarr komme werom

Nei de wedstriid tsjin RKC Waalwijk wie der wer in soad krityk yn ferskate media oer it spul fan Hearrenfean.

Tobiasen: "Toch denk ik dat we de eerste helft goed gespeeld hebben. We creëren veel mogelijkheden. Ik heb de wedstrijd teruggekeken en ik kom tot 24 mogelijkheden. Momenten waarop je een kans krijgt om te scoren of dat er net een moment is dat je de bal moet afgeven. We komen er vaak genoeg, maar we maken de goals niet. Joey en Henk Veerman waren daar heel belangrijk in. En dat hebben we met de aankopen."