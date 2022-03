Oekraynske flechtlingen oernachtsje yn Hylper bedsteden

De plakken binne bedoeld foar memmen mei harren bern, dy't sneon mei in bus út Poalen wei helle wurde. Doarpsbelangen Hylpen hat foar it plan de hannen gearslein mei in tsiental ferienings en stichtings yn de stêd.

Mienskipsinisjatyf

Woansdeitejûn wie der in ynformaasjegearkomste om útlis te jaan oer it plan en ek om frijwilligers te werven. Der binne in soad reaksjes op kaam fan minsken dy't helpe wolle.

Op in oar plak yn Súdwest-Fryslân, yn Hotel Galamadammen yn Koudum, wurdt ek wurke oan de opfang fan 150 flechtlingen. In ferskil mei it inisjatyf yn Hylpen is dat de opfang yn Koudum troch de Veiligheidsregio en de gemeente Súdwest-Fryslân oanstjoerd wurdt, dêr't it yn Hylpen om in mienskipsinisjatyf giet.

Fragen oer de ferantwurdlikens

Súdwest-Fryslân lit witte it inisjatyf yn Hylpen it bewûnderjen wurdich te finen, mar dat der noch wol wat fragen op it mêd fan organisaasje en ferantwurdlikens binne. Dêr hoopje se folgjende wike mei de inisjatyfnimmers oer yn petear te gean.

Durk van Tuinen fan Pleatslik Belang Hylpen: "De gemeente wurdt ek oerspyld mei positive reaksjes. Wy binne ien fan de 250. Dit is tink ik ek wol frij foars."