Molkpoeierfabryk Ljouwert ticht: 55 banen geane ferlern

FrieslandCampina wol him mear rjochtsje op suvelprodukten dêr't mear winst op makke wurde kin as mei molkpoeier.

It personiel is hjoed ynformearre oer it beslút. De ûntslaggen falle likegoed by de minsken yn feste tsjinst as by de flekswurkers. De belutsen meiwurkers sille yn de kommende tiid taljochting krije op de gefolgen foar harren situaasje.

FrieslandCampina hat de fakbûnen op de hichte brocht fan de plannen.