Waadfilm 'Silence of the tides' yn earste wike troch de 10.000 besikers-grins

'Silence of the tides' wie ferline hjerst al te sjen op it Noardlik Filmfestival en draaide letter koarte tiid yn filmhûs Slieker yn Ljouwert. Sûnt in wike is er no ek te sjen yn de reguliere bioskopen yn it hiele lân en de kritiken binne posityf.

It tij as 'it sykheljen fan it Waad'

De Kroon hat tusken 2017 en 2019 oan de film wurke yn it Waadgebiet fan Nederlân, Dútslân en Denemarken. Dat is sawat 500 kilometer oan kust. Hy sjocht it tij as in soart 'sykheljen fan it Waad': heechwetter, leechwetter, op en del.

Gjin muzyk en kommentaarstim

By dizze Waadfilm sit gjin muzyk of kommentaarstim. De film giet oer sjen en belibjen, seit de regisseur. It is in audiofisuele film mei de orizjinele lûden fan it Waad.