Bewenners azc Snits mochten yn berop gean tsjin oerpleatsing nei Zoutkamp

Yn maaie 2020 rekken 22 minsken yn it azc fan Snits besmet mei it coronafirus. In wike letter waarden sy en harren húsgenoaten oerpleatst nei in karantênelokaasje yn Zoutkamp. Dat barde nei oerlis tusken it COA, Veiligheidsregio Fryslân en it ministearje fan Definsje, Justysje en Feiligens.

Needbefel, gjin needferoardering

Guon bewenners wienen it net iens mei dy gong fan saken. De foarsitter fan de Veiligheidsregio fûn lykwols dat der sprake fan in needferoardering en dat it dus net mooglik wie om beswier te meitsjen tsjin it beslút.

De rjochtbank seit no dat it gie om in needbefel. It wie wol mooglik om dêr beswier tsjin te meitsjen. Wol sjocht de rjochtbank yn dat it doe in hektyske perioade wie dêr't noch net in soad oer it coronafirus bekend wie.