HEA! In stoomfyts op kerosine

No, tsien jier letter is der hiel wat feroare yn it libben fan Henk. It hûs is ferboud, hy is troud en der is in hiel soad âld guod oprêden. "It bêste dat my yn myn libben oerkaam is" seit Henk oer syn frou.

Mar ynkoarten sil hy wol in wykje nei Ingelân om wer wat âlds op te heljen en efkes in pear dagen allinne fynt hy ek wol wer ris noflik.