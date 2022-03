Seis oanhâldingen by ynfallen yn himpkwekerijen yn Ljouwert en Tsjom

De ynfallen wiene yn in garaazjebedriuw oan de Pasteurwei yn Ljouwert en in gebouw oan de Wommelserwei yn Tsjom. De ynfallen waarden dien yn ferbân mei in rinnend ûndersyk nei de kweek fan himp.

De kwekerijen binne romme. De planten sille ferneatige wurde.