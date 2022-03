Plysje-ynfallen op ferskate lokaasjes: 6 oanhâldingen en 3 himpkwekerijen oprôle

It plysje-ûndersyk liedt nei in 31-jierrige haadfertochte út Ljouwert. Hy wurdt fertocht fan grutskalige himpkweek en hannel yn himp. Yn totaal wurdt op it stuit op acht lokaasjes yn Fryslân ûndersyk dien.

Tsjom en Ljouwert

Op de Wommelserwei yn Tsjom waard in himpkwekerij mei inkelde hûnderten planten oantroffen. Op dy lokaasje binne in 38-jierrige man en in 30-jierrige frou út gemeente Waadhoeke oanholden.

By in garaazjebedriuw oan de Pasteurwei yn Ljouwerd waard ek in himpkwekerij mei inkelde hûnderten planten oantroffen. Dêr is in 49-jierrige man út Frjentsjer oanholden. Dêrneist waard ek in himpkwekerij oprôle oan de Barent Fockesstrjitte yn Ljouwert. De 27-jierrige kweker dy't dêrby oppakt hie, hie ûngefear hûndert planten.

Guod

Yn in gebou yn Deinum fûn de plysje guod wêrmei't himp knipt, drûge en ferpakt wurde kin. Der waard ek ferpakte himp yn beslach naam. In 52-jierrige man út de gemeente Waadhoeke waard dêrfoar oanholden.

Yn Boalsert en Himmelum binne himpkwekerijen yn oanbou oantroffen, mar de plysje hat dêr gjinien foar oanholden. Ta beslút wie der ek noch in ynfal yn in Ljouwerter bedriuwspân op in ûnbekende lokaasje. Dêr waard guod oantroffen dat brûkt wurde kin foar himpkweek. Dêr waarden ek twa auto's yn beslach naam.

Mear oanhâldingen

De seis fertochten wurde heard troch de plysje. De oantroffen planten en de ferpakte himp wurde ferneatige.

De plysje slút net út dat der noch mear ynfallen en oanhâldingen folgje yn dizze saak.