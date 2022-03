Earste ljipaaien Achtkarspelen, Smellingerlân, Skiermûntseach en Tytsjerksteradiel fûn

Ekstra betiid

De Bruin giet geregeld efkes syn lân op om de boel yn de gaten te hâlden. Woansdei foel it him op dat de ljippen oars as oars wiene op it maislân. Der siet mooglik in aaike oan te kommen. Mar de hiele dei wiene ek oaren oan it aaisykjen, dus De Bruin liet it mar gewurde.

De boer gie tongersdeitemoarn ekstra betiid op 'en paad en fûn op it wiete maifjild it earste ljipaai fan de gemeente Achtkarspelen. Dat it wiet op it lân wie, fûn Jappie net sa'n probleem. "Dat falt wol wat ta. Wy binne wol wat wend."