UWV: minder Friezen mei WW-útkearing, grut tekoart oan soarchpersoniel

Dat is in ôfname fan 3,9 persint. Neffens it UWV is dat te ferklearjen trochdat it foarjier der wer oankomt en dat soarget foar seizoenswurkgelegenheid. Dêrneist soargen de ferrommingen fan de coronamaatregels foar mear wurkgelegenheid yn de hoareka, kultuersektor, kontaktberoppen en dielen fan de detailhannel.

Yn fergeliking mei presys in jier earder binne der sels 34,5 persint minder minsken yn Fryslân mei in WW-útkearing.

Personielstekoart

It UWV wiist der fierder op dat it personielstekoart yn de soarch grut is. It tal fakatueres is dêr sûnt ein 2020 mei 45 persint tanaam. Yn Fryslân jildt dat benammen foar dokters, ferpleechkundigen, fersoargjende ig en psychologen. Foar dy banen binne folle mear wurksykjenden as fakatueren.



By de berneopfang hawwe se te krijen mei deselde soarte problemen. De berneopfangsintra hawwe hieltyd mear muoite om de roasters rûn te krijen. Dêrtroch wurde somtiden sels groepen sletten.