LIVEBLOG: D66 ferliest yn Súdwest-Fryslân restsit oan Gemeente Belangen

Op Skylge is de hjoeddeiske koälysje fan VVD en PvdA de mearderheid kwyt. Beide partijen ferlearen stimmen. De VVD bliuwt noch wol op itselde tal fan trije sitten stean. Mar foaral de PvdA moat ynleverje. It krige leafst 15 persintpunt minder stimmen as yn 2018. It ferliest dêrom twa sitten en hâldt der noch mar twa oer: te min foar in mearderheid.

Plaatselijk Belang Terschelling en Samen Terschelling krigen der just beide in sit by. Sy hawwe beide twa sitten, fierder hat it CDA noch ien sit.