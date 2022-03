Freedtejûn fan Oerrock 'om feilichheidsredenen' net mear fergees

Oerrock, dat plakhat fan 26 oant en mei 28 maaie, is ien fan de earste festivals sûnt de coronabeheiningen opheft binne. Dêrom wurdt der rekken holden mei in soad belangstelling. Om dêr stjoer oer te hawwen wurde allinnich minsken mei in kaartsje talitten.

"De lêste kear yn 2019 wie it al sa drok dat we minsken ûnderweis tsjinhâlde moasten", seit organisator Sietse Boonstra. "Om't we it earste festival wer binne nei de corona ferwachten we dat it noch wol ris folle drokker wurde koe. Dan koene we de minsken eins net keare. Dêrom hawwe we dit besletten."

'Net om it jild'

Neffens Boonstra docht de organisaasje it net om it jild. "It wie net yn de begrutting meinaam. It hie ek útkinnen as we it fergees dienen, mar it is wol in bytsje in meifaller nei twa jier gjin ynkomsten en wol kosten."

Op it festival trede op de freedtejûn ûnder mear BLØF, Suzan en Freek, en Vangrail op. De kaartferkeap begjint dizze tongersdeitemiddei om 12.00 oere. Yn totaal binne der 10.000 kaarten te keap.

De tongersdei en de sneon fan it festival wienen al útferkocht.