Hoe hawwe de nijkommers it dien mei de ferkiezingen?

Belang van Nederland (BVNL), de lanlike partij dy't ferline jier troch Wybren van Haga oprjochte is, die yn trije gemeenten mei. Dêr die de partij it goed: it helle 14,7 persint (3 sitten) yn Tytsjerksteradiel, 8,4 persint (2 sitten) yn Noardeast-Fryslân en 7 persint (1 sit) yn Dantumadiel.

Jezus Leeft hellet gjin sitten

In nijkommer fan hiel oare aard is Jezus Leeft. Dizze partij die yn Harns, Hearrenfean en Smellingerlân mei, mar it slagge yn dizze gemeenten net om in sit te pakken. De 1,8 persint fan de stimmen yn Smellingerlân wie de heechste útslach.

Lijst Fier (Flylân) mei 38 persint de grutste winner

De grutste winner ûnder de nijkommers is Lijst Fier, de partij op Flylân fan listlûker Henk Veerdig. Dy siet earst foar GroenWit yn de ried, mar hy fûn him te liberaal wurden foar dizze partij en besleat selsstannich fierder te gean yn 2019. Lijst Fier helle 38,5 persint fan de stimmen (3 sitten), wêrmei't it fuortendaalks de grutste partij is.