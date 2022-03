VC Snits hurd ûnderút tsjin Apollo 8

VC Snits spile in minne earste set yn Borne. Fan it begjin ôf rûnen de Snitsers efter de feiten oan. De skoare fan 25-14 oan de ein fan de set wie dan ek in goede ôfspegeling fan de ferhâldings.

Fearkrêft net genôch

Yn de twadde set gie it earst net folle better. De Snitsers kamen mei 17-11 efter. VC Snits toande lykwols fearkrêft en kaam sels op foarsprong (18-19). De Snitsers krigen twa setpoints, mar koenen dy net fersulverje. Sa wûn Apollo 8 de set mei 26-24 en kaam de ploech op 2-0.

De tredde set gie lykop. Snits stie lange tiid oan de goaie kant fan de skoare, mar op it lêst pakte Apollo 8 dochs wer de lieding. Oan de ein fan de set wie it 25-23. Dêrmei einige de wedstriid yn 3-0.