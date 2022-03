LIVEBLOG: Skiermûntseach meldt earste útslach, Flylân ek bekend

It tellen bart mei de hân en begjint mei in sneltelling op listnivo: it optellen fan alle jildige stimmen per politike partij. De stimburo's jouwe de útkomst fan dy sneltelling troch oan harren gemeente. Dêrnei wurde de jildige stimmen per kandidaat teld. As dat klear is, makket it stimburo dêrfan in proses-ferbaal op, dat nei de gemeente brocht wurdt.

Op basis fan de prosessen-ferbaal telle de stimburo's de útslaggen by elkoar op. Op moandei 21 maart stelle de gemeentlike sintrale stimburo's dan yn in iepenbiere sitting de offisjele útslach en de sitferdieling fêst.

Op woansdei 30 maart trede de sittende riedsleden ôf en wurde de nije leden ynstallearre. Fanwege in gemeentlike weryndieling mei Weesp bart dat yn de gemeente Amsterdam al op 24 maart.

It tellen kin de hiele nacht noch wol duorje: