LIVE: Fryslân Kiest, ús útstjoering oer de ferkiezingen

Yn it programma, dat Omrop Fryslân makket yn gearwurking mei de lokale omroppen LEO Middelsé en RTV NOF, folgje we it tellen fan de stimmen, wurde de earste tuskenútslaggen en de foarriedige einútslagen bekend makke en binne reaksjes en analyzes te hearren.

Alle oeren skeakelje we yn Fryslân Kiest live oer nei ferskate gemeentehuzen yn Fryslân. Dêr steane ferslachjouwers dy't ús op de hichte hâlde fan de ûntwikkelingen yn harren gemeente.

Sa prate we mei Onno Falkena yn Smellingerlân, Simone Scheffer yn Súdwest-Fryslân, Hayo Bootsma yn De Fryske Marren, Ilona de Vries (LEO Middelsé) yn Ljouwert en mei de kollega's fan RTV NOF yn Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel.