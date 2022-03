Gemeentebestjoer Noardeast-Fryslân wol nije rûnwei om Wânswert hinne

Boargemaster en wethâlders fan Noardeast-Fryslân hawwe ûndersyk dwaan litten nei better ferbiningen tusken Burdaard, Wânswert en Marrum (de N357 en N361). De rûnwei om Wânswert hinne is in wichtige skeakel yn in goede ferbining yn de rûte fan Burdaard nei Marrum.

Grut ferkear

Dêr komt in soad grut ferkear del. Dat is net goed foar de leefberens yn it doarp. As de nije 80 km-dyk der is, kin it grutte ferkear dêr del en fytsers en bestimmingsferkear oer de âlde dyk troch it doarp.

De oanlis fan de nije rûnwei moat noch goedkard wurde troch de gemeenteried. De ried moat foar de simmer ek noch in beslút nimme oer it jild foar de nije rûnwei.

Oare dielen fan de haadrûte tusken de N361 by Burdaard en N357 by Marrum moatte ek ferbettere wurde, fynt it gemeentebestjoer fan Noardeast-Fryslân. It kolleezje wol de kommende jierren dêr finansiering foar fine, al of net yn de mande mei oaren.